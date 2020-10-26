В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 663 новых случая инфицирования коронавирусом. Как сообщили сегодня, 27 октября, в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, 283 пациента больниц вылечились и были выписаны домой.

Девять пациентов с положительным ответом теста на коронавирус скончались.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 51 149 случаев инфицирования коронавирусом, из них 41 693 человека вылечились, 688 человек скончались

Число пациентов, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 8 768 человек.