"Мы переживаем одну из позорных и разрушительных страниц нашей истории. Под угрозой находится не только Карабах , но и Армения и будущее армянства. Можно ли изменить ситуацию, внести перелом? Да. Но не при нынешних властях", - говорится в заявлении бывшего премьер-министра и экс-министра обороны Вазгена Манукяна, сообщает haqqin.az со ссылкой на verelq.am.

Вазген Манукян задается вопросом: "Что нужно делать?". И сам на него отвечает:

"1. Это правительство должно подать в отставку, передав армии всю власть, причем это должно сделать добровольно, без потрясений, которые могут быть губительными.

2. Армия, взяв в свои руки всю власть, должна сформировать единый Комитет обороны вместе с Карабахом, реализуя мероприятия в логике нынешней военной ситуации, обеспечив доверие и ведя переговоры с заинтересованными государствами, международными структурами.

Это единственный путь спасения. В противном случае мы можем потерять все",- говорится в тексте заявления.