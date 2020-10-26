COVID-19 в Иране: снова тысячи зараженных и сотни умерших за сутки

В Иране за последние сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 346 человек. Об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 33 299. За прошедшие 24 часа в Иране коронавирусом заразились 6 968 человек. Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Иране достигло 581 624.

Вылечились 463 611 человек.