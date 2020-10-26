В распоряжении haqqin.az оказалось сенсационное видео ликвидации одного из главных военных преступников в Карабахе – командующего оккупационной армией в Карабахе Джалала Арутюняна. В результате блестящей операции, разработанной и осуществленной Министерством обороны совместно со спецслужбами Азербайджана, был установлен и взят под наблюдение служебный автомобиль Джалала Арутюняна. Постоянное наружное наблюдение осуществлялось посредством беспилотного летательного аппарата. Убедившись в том, что Дж.Арутюнян находится в автомобиле и следует на одну из боевых позиций, по автомобилю был нанесен удар из оперативно-тактического средневысотного БПЛА.

Азербайджанские власти обвиняют Джалала Арутюняна в совершении особо тяжких военных преступлений на территории Азербайджана с 1992 года. Дж.Арутюнян принимал активное участие в осуществлении террористических действий в отношении мирного азербайджанского населения в период оккупации, а впоследствии вошел в состав военного руководства сепаратистского образования.

Азербайджанские власти призывают всех участников военных преступлений сложить оружие и незамедлительно подчиниться требованиям законной власти. В противном случае правительство Азербайджана оставляет за собой право продолжить операцию «Возмездие», предполагающую ликвидацию всех военных преступников на международно признанной территории Азербайджана.

Отметим, что практика ликвидации разыскиваемых военных преступников, обвиняемых в совершении античеловеских и террористических действий, применяется в деятельности спецслужб и особых подразделений армий США, Израиля, России, Турции и других передовых государств.