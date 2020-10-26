МИД Азербайджана об обстреле журналистов Euronews

Министерство иностранных дел выразило отношение к обстрелу вооруженными силами Армении съемочной группы «Euronews».

В сообщении Twitter МИД говорится, что международное гуманитарное право запрещает совершение нападения на журналистов.

Отмечено, что совершение атаки на съемочную группу «Euronews» еще раз показывает истинное лицо Армении, обстреливающей мирное население и журналистов: «Армения, грубо нарушая свои обязательства по международному праву, совершает нападение на журналистов!».