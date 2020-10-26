Письмо поддержки Азербайджану от ФИТМ: “Братская Турция с гордостью наблюдает за героической борьбой”

В письме говорится, что Турция с гордостью наблюдает, как Азербайджан, насмотря на все международные решения, ценой жизни ведет героическую борьбу за освобождение Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов, находящихся под армянской оккупацией с 90-х годов. В письме также отмечается, что попытки Азербайджана разрешить эту проблему мирным путем на протяжении 30 лет не дали никаких результатов, а армяне атакуют гражданские объекты, совершают зверства, проливая кровь невинных людей, не говоря уже о детях. Эти беззакония на глазах у всего мира сопровождаются ненавистью и проклятиями.

Говоря о том, что «боль и радость братского Азербайджана – это наш боль», К. Язган подчеркнул: «Мы как одна нация и два государства разделяем ваши чувства».

В письме отмечается, что ФИТМ наблюдает за успехами образования братского Азербайджана, которые проходят в онлайн-режиме в условиях войны, а также в борьбе с коронавирусом, и всегда готов оказать любую поддержку.

В заключение Язган пожелал успехов Азербайджанской армии, которая за короткое время освободила многие оккупированные земли, и провозгласил: «Чтобы вечно развевался флаг Азербайджана на этих землях!».