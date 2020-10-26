Армянская оппозиция требует срочно созвать Совбез

Представители оппозиционных фракций парламента Армении предложили премьер-министру Николу Пашиняну провести экстренное заседание Совета безопасности страны. Об этом сообщил на своей странице в Facebook лидер фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

"Сегодня руководители двух оппозиционных фракций парламента обратились к премьер-министру Николу Пашиняну с предложением созвать экстренное заседание Совета безопасности для обсуждения создавшейся ситуации", - написал Марукян.