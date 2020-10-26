Митинг, который проходил возле памятника Кемалю Ататюрку в анкарском районе Улус, был организован Конфедерацией профсоюзов госслужащих. В ходе него организаторы выступили с призывом к собравшимся бойкотировать произведенные во Франции товары, о чем накануне также заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

На площади в центре города собралось порядка 30-40 человек, все они старались соблюдать социальную дистанцию в связи с распространением коронавируса в стране. У многих в руках были таблички с надписями либо на турецком, либо на английском, либо на французском языках. На некоторых баннерах говорилось о недопустимости нападать на верующих мусульман, на других о том, что демократия является ложью.