Хикмет Гаджиев исключил возможность территориальных уступок

«Территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена. Это вопрос, принимаемый во всем мире, это святое дело для каждого народа и государства. Мы не можем уступить ни одну часть нашей территории. Необходимо уважать территориальную целостность всех государств. Территориальная целостность Азербайджана признана всем миром». Об этом помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

«Но есть проблема оккупации Карабаха и прилегающих районов. Наша основная цель - положить конец оккупации. Вооруженные силы Армении должны покинуть все оккупированные территории и азербайджанские переселенцы должны вернуться на свои земли, в том числе и в Нагорный Карабах. Их количество превышает 80 тысяч человек. Но это не означает нарушение прав армянского населения Нагорного Карабаха. Они должны остаться здесь. Они смогут жить вместе с азербайджанцами. Их проживание будет обеспечено. На основании взаимного согласия можно добиться и формы самоуправления. В мире есть подобные примеры. Мы можем рассмотреть эти примеры. Но Армения не принимает этого. Ее главная цель состоит в том, чтобы препятствовать возвращению азербайджанцев на оккупированные территории и аннексировать территории», - сказал он.