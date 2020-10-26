Умопомрачение: Армяне отправляют на смерть и своих детей наше послесловие
Армянская идеология отточена до такого совершенства, что даже опытнейшие проводники идеи «Великой Армении», сразу же отвечая на вопрос, с чего начинается Родина, затрудняются пояснить, где она заканчивается…
Как известно, люди воюют друг с другом столько же, сколько себя помнят. Неудивительно, что древнейший опыт человечества – это опыт ведения войн, из которого вытекает вопрос, не утративший актуальность и в наши дни: что делать, если военная удача вдруг отвернулась, а план удерживать захваченные территории рушится на глазах? Что делать, если количество опытных солдат постоянно убывает, а брошенные на подкрепление пожилые резервисты и патриотически настроенные добровольцы представляют собой, по сути, пушечное мясо?..
История знает множество разных решений. К примеру, монгольские военачальники, оберегая своих воинов, бросали на стены персидских крепостей жителей ранее завоеванных городов. Британцы подтягивали туземные войска до уровня «белого человека», а потом отправляли их на усмирение непокорных стран. Компания «Юнайтед фрут» еще за полвека до изобретения теории «цветных революций» устраивала государственные перевороты руками рядовых латиноамериканцев…
Но бывало и такое, когда человеческая мысль доходила до абсолютно аморальной и жуткой идеи –например, бросать в пекло войны под универсальным лозунгом «Отечество в опасности!» подростков и даже маленьких детей.
Так поступали идеологи нацизма Третьего рейха, посылавшие безусых мальчишек из «гитлерюгенд» против танков.
Так поступали главари «Армии сопротивления Господу» в Уганде, состоявшей в основном из вооруженных автоматами и базуками детей в возрасте от восьми до двенадцати лет.
Так поступает сегодня руководство Армении и кучка деморализованных карабахских сепаратистов, цепляющихся за оккупированную ими азербайджанскую землю и бросающих в раскаленную топку войны будущее армянского народа – его детей и подростков.
Оставим в стороне тот факт, что международный Уголовный суд считает военным преступлением использование в качестве солдат детей в возрасте до пятнадцати лет. Да и какой смысл, если вот уже тридцать лет Армения демонстративно плюет на законы мирового сообщества и продолжает плевать, прикрывая свои непомерные амбиции, ультранационалистическую риторику и захват чужих земель «страхом перед повторением геноцида»?
Так что в данном контексте возникает только один вопрос: какого же уровня национальной шизофрении достигла в Армении система идеологического промывания мозгов, если даже современные подростки, имеющие свободный доступ в интернет и родственников по всему миру, не только понятия не имеют, что Нагорный Карабах – это не территория Армении, но и готовы умереть за эту землю?..
Кто-то, возможно, возразит, что воспитание патриотизма в молодом поколении – это цель лидеров любой страны, любого цивилизованного общества. Это действительно так. Но только в том случае, если речь идет о воспитании реальной любви к Отечеству, а не о стремлении рядящихся в патриоты авантюристов спрятать за любовью к Родине свои политические просчеты и личные интересы.
Именно это и имел в виду Сэмюэл Джонсон – замечательный поэт и литературный критик эпохи Просвещения, произнесший фразу, за которую вначале его чуть не убили и которая спустя столетия стала афоризмом на все времена:
«Патриотизм – последнее прибежище негодяя!»