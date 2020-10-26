Армянская идеология отточена до такого совершенства, что даже опытнейшие проводники идеи «Великой Армении», сразу же отвечая на вопрос, с чего начинается Родина, затрудняются пояснить, где она заканчивается…

Как известно, люди воюют друг с другом столько же, сколько себя помнят. Неудивительно, что древнейший опыт человечества – это опыт ведения войн, из которого вытекает вопрос, не утративший актуальность и в наши дни: что делать, если военная удача вдруг отвернулась, а план удерживать захваченные территории рушится на глазах? Что делать, если количество опытных солдат постоянно убывает, а брошенные на подкрепление пожилые резервисты и патриотически настроенные добровольцы представляют собой, по сути, пушечное мясо?..

История знает множество разных решений. К примеру, монгольские военачальники, оберегая своих воинов, бросали на стены персидских крепостей жителей ранее завоеванных городов. Британцы подтягивали туземные войска до уровня «белого человека», а потом отправляли их на усмирение непокорных стран. Компания «Юнайтед фрут» еще за полвека до изобретения теории «цветных революций» устраивала государственные перевороты руками рядовых латиноамериканцев…

Но бывало и такое, когда человеческая мысль доходила до абсолютно аморальной и жуткой идеи –например, бросать в пекло войны под универсальным лозунгом «Отечество в опасности!» подростков и даже маленьких детей.