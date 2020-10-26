Экс-премьер-министр Армении: «Армяне согрешили перед Богом, поэтому война и не заканчивается»

Сегодня в Армении вспоминают жертв террористического акта, устроенного в парламенте страны 27 октября 1999 года.

21 год назад во время правительственного часа в зал заседаний парламента ворвались пять вооруженных лиц и открыли огонь по депутатам и членам правительства. Жертвами теракта стали восемь человек: председатель Национального собрания Карен Демирчян, премьер-министр Вазген Саргсян, заместители председателя НС Юрий Бахшян и Рубен Мироян, депутаты Микаел Котанян, Генрих Абрамян, Арменак Арменакян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян.

«Это преступление было совершено из-за карабахского вопроса», – цитирует Panorama.am экс-премьер-министра Армении, политика Арама Саргсяна, брата убитого премьер-министра Вазгена Саргсяна.

По его словам, было очевидно, что тогда Армения вставала на ноги. Саргсян, который занял кресло главы армянского правительства сразу же после убийства своего брата, считает, что нынешние поражения на фронте – это наказание Армении за тот теракт.

«Вероятнее всего, война не заканчивается из-за нашей этой вины. Мы согрешили перед Богом, сами против нас, поэтому война и не заканчивается. И мы должны суметь поставить точку в данном вопросе. Неправильно постоянно передавать эту проблему следующему поколению.

Насколько я понимаю, действительно война будет продолжаться определенное время, и нужно научиться жить в условиях войны, нужно сформировать соответствующие структуры для этого периода».