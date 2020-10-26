«Это наша земля. Место, где выросли. Как человек может не хотеть домой?»

"Я считаю, что на самом деле не имею права сейчас жить, потому что я ушел из родного Агдама, оставив там наших погибших героев... Сейчас смотрю новости постоянно и молю Бога о нашей победе. Надеюсь, смогу вернуться в родной дом, поклониться могилам родных и друзей, и может, тогда они меня простят", - говорит Натик дрожащим голосом.

Одним из ее собеседников стал Натик Аллахъяров, уроженец Агдама, проживающий ныне в общежитии для беженцев в Мингячевире. Он стоит, опираясь на костыль. Ранение в ногу Натик получил в ходе боевых действий в 1993 году.

Корреспондент русской службы BBC встретилась с некоторыми азербайджанцами, которые в результате первой Карабах ской войны были вынуждены покинуть свои места проживания и переселиться в другие города.

"Когда нас уже окружали, мы бежали. На руках уносили младенцев - двух-трех месяцев от роду. И они на наших руках умирали от голода и обезвоживания, от того, что были в пути", - вспоминает Натик. Ему было 17 лет, когда в его родной город Агдам пришла война.

"В начале 1990-х Агдам был оживленным 30-тысячным городом, а сейчас - это огромное поле руин. В 1993 году там шли ожесточенные бои. Многие здания в городе были повреждены обстрелами", - пишет журналистка.

"Те герои, которые там сейчас лежат, они в моем сердце, они и есть я. Они со мной вместе там кровь проливали", - вспоминает Натик.

Корреспондентка отмечает, что по лицу ее собеседника "не останавливаясь текут слезы. Иногда он закрывает лицо руками и начинает вздрагивать всем телом, пытаясь сдержать рыдания". "Как я оттуда пришел босиком - так же я туда готов босиком и вернуться. И буду счастлив. Ничего не нужно мне, никаких условий там. Только бы снова увидеть могилы друзей и родных, увидеть и поцеловать нашу землю", - говорит он.

"Мы бежали в чем были. Даже часа не было собраться. Все осталось там. Дома, нажитое, вещи, скотина", - говорит другая собеседница журналиста, Джамиля Хасанова, родом из Агдамского района.

Во время одного из обстрелов ее свекровь сгорела заживо. Джамиле с четырьмя детьми удалось уцелеть и бежать из зоны конфликта. Двое из них до сих пор живут с ней в этом общежитии.

Джамиля тоже надеется вернуться в родные края - ее не пугает, что от ее дома ничего не осталось. Она говорит: "Мы хоть из грязи и палок построим дом и будем жить. Лишь бы вернуться обратно. Это наша земля, наше гнездо. Место, где выросли, родина. Как человек может не хотеть домой?"