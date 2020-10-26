На территорию Армении уже доставлены многофункциональные мобильные комплексы радиоэлектронного подавления 1РЛ257 «Красуха-4». Это самые последние и совершенные системы РЭБ, а правильнее - РЭП, которые имеются в распоряжении ВС России.

Так, гонконгское интернет-издание Asia Times отмечает, что конфликт в Нагорном Карабах е вынудил Россию направить в Армению оружие против беспилотников.

Россия вынуждена поставлять новые партии вооружения для Армении, чтобы спасти эту страну от неминуемого поражения в войне с Азербайджаном. О новых поставках вооружения для Армении сегодня написали СМИ ряда стран.

«Если это правда, а пока этого никто не отрицает, то комплексы «Красуха-4» уже должны находиться на российской базе Гюмри в Армении», - пишет издание.

Между тем, украинское издание «Диалог» отмечает, что критическая ситуация для Армении в Нагорном Карабахе спровоцировала заявление российских пропагандистов о необходимости срочно перебросить российский спецназ через грузинскую территорию в Нагорный Карабах, не спрашивая официального разрешения у Грузии.

Так, получивший известность поддержкой боевиков сепаратистской "ДНР" военный корреспондент канала "Россия-1" Александр Сладков заявил, что российские военные якобы не обязаны спрашивать у Грузии или любой другой страны мира разрешение.

По его словам, «российскому спецназу нужно действовать напролом в интересах Кремля и перебрасывать военные подразделения в любую точку мира».

В то же время издание Replyua.net опубликовало заявление политического аналитика Соломона Манна о том, что азербайджанская армия готовится к штурму других городов нагорной части Карабаха.

Он отмечает, что армянская армия продолжает перегруппировку, пользуясь тем, что Азербайджан старается не нарушать границы Армении и не контролирует крупные массивы войск.

«По всей видимости, на территории Армении собирают танковый кулак и крупные силы десантных и мотеризованных войск с лучшей артиллерией. По имеющимся сведениям, российские инструкторы лихорадочно тренируют армянских пилотов истребительной авиации, хотя не факт, что за штурвалы Су-30 не сядут сами инструкторы», - пишет Манн.