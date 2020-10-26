Журналист турецкого телеканала Haber Global, побывав в Тертере, подготовила видеорепортаж о старейшей супружеской паре, проживающей в находящемся сейчас ежедневно под армянским обстрелом районе.

Агаевы, у которых пятеро детей, женаты вот уже 66 лет, отмечается в репортаже. Дедушке Тапдыгу уже 92 года, а бабушке Тамилле - 89 лет.

Они говорят, что несмотря на постоянный обстрел со стороны врага, не покинут своего села, и даже если умрут, то умрут в своем доме.

Старики живут надеждой, что Шуша вскоре будет освобождена от врага: «Как только освободят Шушу, мы побежим туда».