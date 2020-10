«Ферн Сидман (Fern Sidman) из нью-йоркской еженедельной газеты «Джуиш Войс» (The Jewish Voice) написала статью под названием «Армянский антисемитизм вновь поднимает свою уродливую голову» («Armenian antisemitism rears its ugly head again»). Она пишет: «В данных, опубликованных исследовательским центром Пью (Pew Research Center) Армения приведена как наименее терпимая к евреям среди 18-ти стран Центральной и Восточной Европы, что является ключевым признаком, присущим угнетенным, закрытым и полностью моноэтническим обществам. Целых 32% армян-респондентов заявили, что они вообще не приемлют евреев в качестве сограждан. Эта цифра производит неприятное впечатление, но в принципе не удивляет», - пишет ведущее израильское издание The Jerusalem Post.

Газета ссылается на индекс антисемитизма, опубликованный Антидиффамационной лигой, согласно которому Армения является наиболее антисемитской страной на постсоветском пространстве, причем антиеврейские настроения разделяют 58% ее населения.