Газета ссылается на индекс антисемитизма, опубликованный Антидиффамационной лигой, согласно которому Армения является наиболее антисемитской страной на постсоветском пространстве, причем антиеврейские настроения разделяют 58% ее населения.

«Ферн Сидман (Fern Sidman) из нью-йоркской еженедельной газеты «Джуиш Войс» (The Jewish Voice) написала статью под названием «Армянский антисемитизм вновь поднимает свою уродливую голову» («Armenian antisemitism rears its ugly head again»). Она пишет: «В данных, опубликованных исследовательским центром Пью (Pew Research Center) Армения приведена как наименее терпимая к евреям среди 18-ти стран Центральной и Восточной Европы, что является ключевым признаком, присущим угнетенным, закрытым и полностью моноэтническим обществам. Целых 32% армян-респондентов заявили, что они вообще не приемлют евреев в качестве сограждан. Эта цифра производит неприятное впечатление, но в принципе не удивляет» , - пишет ведущее израильское издание The Jerusalem Post.

«Типичным официальным ответом на антисемитизм в Армении является отрицание его существования», — пишет Сидман. В 2004-2005 годы в отношении Мемориала памяти жертв Холокоста в столице Армении Ереване неоднократно совершались акты вандализма, но полиция якобы пришла к выводу, что памятник «просто упал сам по себе», и эти инциденты никто из представителей властей публично не осудил.

Важно отметить, что в сегодняшнем конфликте ближайшим союзником Армении является Иран, страна, которая открыто заявляет о своем стремлении уничтожить еврейское государство и которая является одним из главных спонсоров мирового терроризма.

Более того, американский раввин Исраэль Барук (Israel Baruk) написал о скоординированных действиях армянских студенческих организаций США. На сайте интернет-издания «Таймс оф Исраэль» (The Times of Israel) он написал о проводимых в различных университетах страны кампаниях по бойкоту и отказу от сотрудничества с Израилем.

«Ожесточенное предубеждение в отношении евреев и глубоко антисемитские действия в Армении являются многолетним кризисом, — пишет Барук, — несмотря на абсолютную неосведомленность общественности об этом, особенно в США. Большинство практически не знает, что армянский антисемитизм сыграл важную роль в проведении гитлеровской политики под названием „окончательное решение еврейского вопроса", в частности, когда 20 тысяч армянских нацистских коллаборационистов оказывали содействие нацистам, выслеживая и арестовывая евреев и других „нежелательных лиц" в тылу немецкой армии».

Лидерами этих коллаборационистов были генерал А. Дро и генерал Нжде, которых сегодня в Армении называют национальными героями. Более того, в 1930-е годы армяно-американские СМИ, такие как газета «Айреник» (Hairenik), оказывали Гитлеру всяческую пропагандистскую поддержку, называя евреев «вредными элементами», оправдывая массовое истребление евреев и называя его необходимой «хирургической операцией».

В центре Еревана сейчас стоит памятник Нжде, считающемуся национальным героем.

«Цифры не лгут, — пишет Сидман. — Армянский антисемитизм — это серьезная проблема, и эту проблему нельзя отрицать, обелять или игнорировать».