Азербайджанские студенты-медики на онлайн-занятиях в турецком университете

Впервые в практике Азербайджанского медицинского Университета (АМУ) студенты приняли участие в онлайн-занятиях зарубежного вуза. Так, студенты первого курса факультета общественного здравоохранения АМУ приняли участие в онлайн-курсах по сестринскому делу, проводимых Университетом Гази в Турции.

Перед занятиями была проведена общая ознакомительная встреча с участием руководства АМУ и Университета Гази, деканов соответствующих факультетов, а также советника по вопросам образования посла Азербайджанской Республики в Турецкой Республике Наджибы Насибовой. После встречи был начат курс дистанционного обучения по сестринскому делу.

Отметим, что договоренность о проведении совместных онлайн-занятий была достигнута некоторое время назад на вебинаре с участием ректоров АМУ и Университета Гази в Турции. Именно на той встрече были подняты вопросы использования многолетней практики Университета Гази в организации занятий по вновь открытой в АМУ специальности медицинской сестры, обеспечения участия студентов АМУ в онлайн-занятиях.

Между АМУ и Университетом Гази уже на протяжении многих лет существует многоплановое сотрудничество. Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному между двумя университетами, стороны реализуют совместные проекты и программы обмена, направленные на повышение качества высшего образования.

В ходе видеовстречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве двух университетов, расширении деятельности в период пандемии и совместных проектах.

В ближайшее время АМУ и Университет Гази планируют в рамках «Государственной программы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы», утвержденной Президентом Азербайджанской Республики 16 ноября 2018 года, наладить сотрудничество в сфере программы двойного диплома.

Планируется организовать онлайн-вебинар с Университетом Гази для молодых преподавателей, которые в будущем будут преподавать в АМУ по специальности медицинской сестры.