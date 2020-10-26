Армянские СМИ продолжают раскрывать закулисный переговорный процесс между премьер-министром Николом Пашиняном и бывшими руководителями Армении, а также лидерами сепаратистской власти в Карабах е. Как сообщает издание «Голос Армении», состоявшаяся встреча Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна продолжает оставаться в центре внимания армянской общественности.

Как отмечается, инициатива исходила от бывших лидеров сепаратистов - Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, предрекающих при нынешнем раскладе сил скорое и окончательное поражение Армении. Сепаратисты провели отдельные встречи с каждым из экс-президентов, убедив их наконец собраться вместе. По сведениям газеты «Грапарак», роль «посредника» между бывшими президентами и Пашиняном взял на себя Бако Саакян, которому премьер доверяет. Именно Бако Саакян стал убеждать Пашиняна использовать связи Роберта Кочаряна в Москве.

По информации СМИ, содержание совместных обсуждений пока не раскрывается. Однако политики начали консультации ввиду нависшей над Арменией смертельной опасности. Именно сокрушительные военно-политические поражения и потеря контроля над так называемым «поясом безопасности» - равнинным Карабахом - подтолкнули Левона Тер-Петросяна сесть за один стол со своим суровым врагом Робертом Кочаряном.

Как сообщал ранее haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, бывшие президенты предложили Н.Пашиняну делегировать часть своих полномочий и мандат для переговоров с Кремлем экс-президентам Тер-Петросяну и Кочаряну.

Однако, по информации издания «Грапарак», Пашинян отверг инициативу Кочаряна. Армянский премьер устами своих сетевых пропагандистов подверг критике активизацию экс-президента и его вмешательство в политику властей. После чего на Кочаряна начались нападки в армянских правительственных изданиях.

Армянские СМИ констатируют ведущий к общенациональному поражению глубокий раскол и разрозненность среди политических лидеров: «Вот уже в который раз протянутая оппозицией рука помощи Пашиняну повисла в воздухе. Все проиграли: и власть, и оппозиция, но, самое главное, страна и народ».