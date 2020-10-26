«Здесь действует известный принцип «чем хуже, тем лучше». И в этом есть своя железная геополитическая логика. Достаточно просто сухо перечислить и проанализировать все антироссийские «достижения» Пашиняна за все время его нахождения у власти. К которой – я напомню – он пришел в результате затеянной им и его кураторами «цветной революции» и абсолютно вопреки российским интересам», - сказал он.

Лифанов отметил, что чем хуже будет ситуация в Армении и Карабах е, тем это выгоднее Путину.

«Пока у власти в Армении будет оставаться Пашинян, Путин палец о палец не ударит ради спасения Армении. И правильно сделает». Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил профессиональный военный конфликтолог Игорь Лифанов.

«Первое. Он посадил в тюрьму Роберта Кочаряна, одного из руководителей Карабаха и личного друга Владимира Путина. Причем Путин лично просил Пашиняна отпустить Кочаряна. В этой просьбе ему было решительно отказано. Это, разумеется, сделало абсолютно невозможным установление хороших личных отношений лидера Армении и российского лидера.

Второе. Пашинян посадил в тюрьму генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Это также было сделано по наущению его евроатлантических кураторов. Тем самым в Армении была обнулена роль ОДКБ – организации, созданной лично Путиным и призванной защищать интересы целого ряда стран СНГ.

Мало того. Змея, как говорится, укусила сама себя за хвост. После «сноса» Хачатурова должность генсека занял представитель Белоруссии Станислав Зась. Он тут же оживил военные контакты с Азербайджаном и организовал поставки в республику высокоточного белорусского оружия – на горе и вопреки интересам той же Армении.

Кроме того, Никол-реформатор практически полностью вычистил спецслужбы Армении от пророссийски настроенных профессионалов и напихал туда соросовских грантососов. После чего, разумеется, были обнулены какие-либо контакты российских и армянских чекистов, что самым негативным образом сказалось на начале этого конфликта.

Четвертое. Кроме того, Пашинян привёл в высшие эшелоны власти Армении целый ряд американских и британских агентов влияния. После этого российский политический истэблишмент окончательно потерял доверие к армянским властям. Также тщательно Пашинян провел чистку и армянского Генштаба и генералитета, вычистив оттуда генералов, получивших образование в российских военных вузах и, соответственно, пророссийски же настроенных. Что не преминуло сказаться на эффективности ведения боевых действий против азербайджанский армии», - сказал он.

По словам Лифанова, последней «вишенкой на русофобском торте» стал запрет в Армении бесплатного вещания русских каналов. Это откровенно недружественный шаг, направленный против российского влияния в Армении. Тем самым «евроНикол» окончательно и бесповоротно настроил против себя весь российский политический истэблишент.

«И теперь тот же самый Пашинян, который долго и старательно портил российско-армянские отношения, требует от России военной помощи? Вы в своем уме, господин премьер? Военная помощь на самом деле могла бы быть оказана – но при выполнении Пашиняном некоторых условий. Все они были озвучены, ничего криминального они не содержали. Надо было просто поменять курс – с евроатлантического на пророссийский. Причем делать это надо было не сразу, пошагово. Но вся ирония в том, что сам господин «цветной президент» не изъявил желания ни на миллиметр пойти навстречу российским интересам в регионе. Он даже отказался экстрадировать в Россию по запросу Следственного комитета убийцу российского спецназовца Белянкина. Получается игра исключительно в одни ворота. И одностороннее движение России в этом случае было бы воспринято всеми политическими игроками как очевидная геополитическая глупость, а все российское правительство – геополитическими лохами. Такую «роскошь общения» Россия позволить себе не может», - сказал он.

Эксперт считает, что Путин решил устроить демонстративную порку Николу Пашиняну, целью которой является окончательно отучить всех остальных лидеров стран на пространстве СНГ от дрейфа в сторону евроатлантических хозяев и неизбежно сопутствующей этому процессу патологической русофобии.

Отвечая на вопрос о том, почему Россия просто не свергнет Пашиняна, Игорь Лифанов отметил, что у Москвы это не получилось сделать.

«Во-первых, Евроникол выжег каленным железом весь пророссийский истэблишмент в Армении. А кое-кого и в тюрьму упек. Пространство-то зачищено. Во-вторых, выбор Пашиняна – это на самом деле выбор народа Армении. И общественного запроса на нового руководителя в армянском обществе пока не видно. Армяне пока не готовы отказаться от своего национального лидера. Что ж, тогда расхлебывайте, господа. А это значит, что война и дальнейшая потеря территорий и суверенитета неизбежны. И время окончательной развязки еще не наступило…», - заключил Лифанов.