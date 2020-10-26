Поисково-спасательная операция МЧС в Барде фото
Армянские вооруженные силы, грубейшим образом нарушая гуманитарный режим прекращения огня, продолжают обстрел из тяжелой артиллерии и ракет по густонаселенным пунктам, гражданским объектам, в том числе частным домам, многоквартирным зданиям и хозяйствам, приводящий к пожарам и разрушениям. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Согласно сообщению, сегодня в селе Гараюсифли Бардинского района в результате сильного артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении были серьезно повреждены 5 частных домов. На территорию привлечены соответствующие силы МЧС. В результате вражеского обстрела 13 мирных жителей получили ранения, четверо погибли.
В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. Дополнительная информация будет предоставлена.