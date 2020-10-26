Армения отказывается принимать тела своих солдат, сказал сегодня в ходе брифинга помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Помощник президента отметил, что хотя Азербайджан дал согласие на возвращение тел в одностороннем порядке, армянская сторона до сих пор не дала ответа.

«Азербайджан посредством Международного комитета Красного Креста и Грузии готов выдать Армении тела армянских военнослужащих. Кроме того, мы также захотели передать Армении двух гражданских лиц (мужчину и женщину), возраст которых старше 80 лет. Но армянская сторона и это оставила без ответа», - заявил Гаджиев.