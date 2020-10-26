Слова Макрона вызвали массовые протесты в Бангладеш фото
В столице Бангладеш Дакке тысячи протестующих вышли на улицы, призывая бойкотировать французские товары и обвиняя президента Франции Эммануэля Макрона в "подпитке экстремизма". Об этом сообщает RFI.
Протесты возникли после того, как Макрон высказался в защиту права публиковать сатирические мультфильмы с изображением пророка Мухаммеда.
По оценкам местной полиции, в шествии приняли участие более 40 тысяч человек.
В начале этого месяца президент Макрон обнародовал "план защиты светских ценностей Франции" от "исламистского сепаратизма" и описал ислам как религию "переживающей кризис".