20:53

В столице Бангладеш Дакке тысячи протестующих вышли на улицы, призывая бойкотировать французские товары и обвиняя президента Франции Эммануэля Макрона в "подпитке экстремизма". Об этом сообщает RFI.

Протесты возникли после того, как Макрон высказался в защиту права публиковать сатирические мультфильмы с изображением пророка Мухаммеда.