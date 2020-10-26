Вооруженные силы Азербайджана не стреляют по мирному населению. Распространенная армянскими СМИ информация о якобы обстреле Ходжавенда и Лачина азербайджанской армией не соответствует действительности и ложна. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Напротив, отмечается в сообщении, 27 октября, около 16:00, вооруженные силы Армении обстреляли территорию Бардинского района Азербайджана из ракетных установок "Смерч". В результате этого военного преступления политического и военного руководства Армении погибли мирные жители, в том числе ребенок, многие мирные жители, включая детей и женщин, получили ранения.