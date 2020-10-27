Армения сообщает о героизме своих пограничников в операциях по нанесению «превентивных ударов по азербайджанским вооруженным силам». В подтверждение чему распространяет видеокадры раненных героев, глядя на которые возникают большие вопросы.

Как выглядит солдат после даже пяти минут боя в гористой местности в сухую погоду? «Изгвазданный в пыли, измятый и местами подранный камуфляж, серые от пыли ботинки, ссадины на руках и серые лица», - тут же без запинки скажут мужчины, служившие в армии, и зададут встречный вопрос: «А с какой целью интересуетесь?»

Да с такой, что ничего вы не понимаете в службе. Вот вам видео раненого армянского пограничника: смотрите – и учитесь, как нужно воевать. Это вам пример того, как воюют образцово-показательные пограничники культурной нации.

Даже будучи ранеными, они соблюдают уставные требования к форме одежды: имеют опрятный вид, вычищенный и поглаженный камуфляж, а главное – чистую обувь. Поскольку, как вы помните, одно из главных правил любой армии мира гласит: «умом ты можешь не блистать, но берцами блистать обязан!»

Скажу больше, раненые армянские пограничники к прочим их достоинствам – люди крайне деликатные и бережно относятся к тому, что гражданские нервно реагируют на кровь. Поэтому на раненом в кадре – ни единой окровавленной повязки, никаких там индпакетов, торчащих бинтов и следов засохшей крови, а также разрезов на форме в возможных районах ранений.

Все чинно, благородно и чистенько. В том числе – подошвы ботинок. Как будто не по горам солдатик козлом скакал, а на асфальтированном плаце ножку тянул, сдавая нормативы по строевой подготовке. А как же? Вдруг бой, а военнослужащие под лихую строевую песню «В горах труба поет, Пашинян нас в бой зовет» маршировать не умеют? Безобразие получится, а в армянской армии – всегда порядок, субординация и выслуга лет…

Обращает на себя внимание, да что там – в глаза просто бьет сонливая тишина и малолюдность в медицинском учреждении. Кто хоть раз своими глазами наблюдал госпиталь в горячей точке в период активных боевых действий, тот знает, что пожар в борделе во время наводнения – сущая зона релаксации в сравнении с тем, что творится в госпитале в этот момент. Разгрузка раненых и срочная их сортировка, падающие с ног бригады санитаров, крики, вопли, стоны и мечущиеся туда-сюда люди. Чего на представленных кадрах не наблюдается совершенно.

Так что же нам попытались «впарить» мастера лапши из армянского министерства правды имени Геббельсяна?

А они предлагают нам поверить в следующее:

- Армянские пограничники настолько крутые, что пули их не пробивают и из их ран кровь не идет. Видимо, в целях сохранения формы одежды. А потому ни в перевязке, ни в других медицинских процедурах, включая капельницы, эти орлы не нуждаются.

- Любого раненого бойца в санитарной машине заботливые медики переодевают в новый камуфляж и чистят сапожной щеткой его ботинки, в том числе – и подошвы, чтобы не испачкал одноразовые простыни на госпитальных каталках.

- Потери армянской армии настолько малы, что госпитали в прифронтовой зоне простаивают пустыми, никаких подготовительных мероприятий в них не проводится, дежурная бригада из трех-четырех человек, остальной врачебный персонал коньяк пьянствует и с медсестрами безобразие нарушает.

Бред? Конечно, бред. Но именно так, по представлениям креативных армянских геббельсянов, дня в армии не служивших, и выглядит война. Как они ее видят – так и остальным транслируют. Будучи в уверенности, что остальные по умственному развитию находятся на их, геббельсянов, уровне и вместо мозга у них тоже межушный ганглий, в котором гуляет ветер и что-то шумит.

На видео перед нами – бытовая зарисовка мирного периода. Стало солдатику плохо, живот прихватило – гарнизонная санитарная машина отвезла его в местную больницу. Выдавать подобное за кадры из зоны боевых действий – полный идиотизм и откровенное скотство к военнослужащим своей армии, кто находится под огнем и получает реальные ранения.

Армянские раненые теперь имеют полное право набить тыквы своим пропагандистам и долго пинать их нечищеными берцами между ног, чтобы те не размножались. Ну а для нас – еще одно подтверждение нехитрой, в общем-то, мысли: какая в Ереване власть – такие у нее и пропагандисты.