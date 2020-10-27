Во время действия в Армении режима военного положения имущество физических и юридических лиц может быть использовано для решения задач, обусловленных военным положением, в случае если соответствующего имущества, находящегося во владении государства, недостаточно. Как сообщают армянские СМИ, об этом на внеочередном заседании Национального собрания Армении заявил замминистра обороны Армении Габриел Балаян.

Владельцу же конфискованного имущества должны быть даны гарантии о его последующем возвращении хозяину, либо предоставлена компенсация за использование и эксплуатацию конфискованного у гражданина или компании имущества.