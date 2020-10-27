Брошенные на произвол судьбы армянские старики

Армения не хочет забирать своих граждан, а также тела своих же военнослужащих. Об этом сказал журналистам секретарь Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

"В ходе встречи с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане 12 октября Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в качестве гуманного шага азербайджанской стороны выдвинула предложение по передаче Армении в одностороннем порядке 30 тел армянских военнослужащих, а также оставленных при отступлении вооруженными силами Армении в беспомощном состоянии двух гражданских лиц - жителей Гадрута Бабаян Евгению Павловну, 1935 года рождения, и Мелкумяна Мишу Мерландовича, 1935 года рождения. Несмотря на неоднократные предложения в связи с этим в ходе других встреч представителей Госкомиссии с МККК, с противной стороны на эту гуманную инициативу ответа не последовало", - подчеркнул Ахундов.