Анкара о ракетном обстреле Арменией Барды: Это военное преступление!

МИД Турции выступил с решительным осуждением удара ВС Армении по азербайджанскому городу Барда, назвав это очередным нарушением перемирия в Нагорном Карабахе и военным преступлением.

"Несмотря на объявленное вчера перемирие, продолжаются нападения Армении на гражданские поселения в Азербайджане за пределами зоны конфликта. В результате нападения ВС Армении на город Барда сегодня вечером погибли четыре мирных жителя, в том числе ребенок... Мы самым суровым образом осуждаем это бесчеловечное нападение Армении и призываем страны, обладающие совестью и ответственностью, прекратить военные преступления, которые продолжает совершать Армения", - говорится в заявлении турецкого МИД.

Отметим, что сегодня днем вооруженные силы Армении обстреляли территорию Бардинского района Азербайджана из ракетных установок "Смерч". В результате погибли мирные жители, в том числе ребенок, 13 человек, включая детей и женщин, получили ранения.