Путин позвонил Эрдогану из-за Карабаха

Президент РФ Владимир Путин обсудил сегодня с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран также обсудили тематику взаимодействия на сирийском направлении.

Напомним, с начала боевых действий в Нагорном Карабахе это второй телефонный разговор глав двух государств. Во время предыдущего разговора президент Эрдоган заявил, что Армения, атаковав территорию Азербайджана, вызвала новый кризис, и пытается сохранить продолжающуюся почти 30 лет оккупацию. Он сказал, что Турция выступает за решение этого вопроса на постоянной основе как в рамках своего статуса в Минской группе, так и в рамках двусторонних отношений.