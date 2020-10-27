Азербайджан обратился в Евросуд по правам человека

Европейский суд по правам человека получил ходатайство Азербайджана о применении обеспечительных мер к Армении согласно правилу 39 Регламента суда из-за конфликта в Нагорном Карабах е. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Азербайджан просит Европейский суд обязать Армению "прекратить ракетные обстрелы и обстрелы снарядами с территории Армении и оккупированных территорий Азербайджана по жилым районам, общественным зданиям, кладбищам и другим гражданским объектам и инфраструктуры Азербайджана", цитирует Интерфакс сообщение ЕСПЧ.

Также Азербайджан считает необходимым "прекратить военную, политическую, финансовую или какую-либо другую поддержку криминальных авторитетов на оккупированных территориях Азербайджана".

Баку также просит ЕСПЧ обязать Армению "прекратить отправку военных сил, вооружения и так называемых добровольцев, которые на самом деле являются наемниками, на суверенную территорию Азербайджана, и воздерживаться от призывов к нахождению граждан Армении или иностранных граждан на территории Азербайджана".

Наконец, Азербайджан просит ЕСПЧ обязать Армению "убрать свои военные силы и технику, нелегально находящиеся на территории Азербайджана" и "отказаться от политики ненависти, обращённой на Азербайджан и ее граждан".

В сообщении ЕСПЧ отмечается, что "запрос... будет скоро рассмотрен".