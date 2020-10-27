Анкара и Ташкент обсуждают оборонное сотрудничество

Турция и Узбекистан стремятся к углублению отношений во всех сферах. Как сообщает Anadolu, об этом сказал глава Минобороны Турции Хулуси Акар в рамках визита в Узбекистан.

Отмечается, что Акар прибыл в Ташкент после переговоров в Пакистане и Казахстане. В узбекской столице глава турецкого оборонного ведомства встретился с узбекским коллегой Баходиром Курбановым.

«Отношения Турции и Узбекистана основываются на многовековой общности истории, Анкара придает этому особое значение», - сказал Акар.

«Анкара стремится углубить отношения с Ташкентом во всех сферах. Это включает торгово-экономические, социальные и политические аспекты и, конечно же, оборонное взаимодействие. Мы добились серьезного прогресса», - сказал Акар.