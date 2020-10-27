Как Южная Корея быстро справляется со второй волной COVID-19

BBC News пишет, что Южная Корея удивила экономистов бурным ростом производства, экспорта и инвестиций - почти на 2% в минувшем квартале - и обещает завершить год минимальным спадом экономики, тогда как мир в целом готовится к падению на 4,4%.

Корея, как и Китай, приняла удар пандемии в конце зимы, но к весне уже вернулась к нормальной жизни. Вторая волна пришла летом, но по западным меркам скорее напоминала рябь на воде, чем цунами: десятки случаев в день, большинство - завозные.

Справиться с эпидемией удалось жесткой дисциплиной, повальным тестированием и прекрасной системой отслеживания контактов. Люди вернулись в офисы, снова начали ездить в отпуск, ходить в гости и тратить деньги.

Но одного этого не хватило бы Южной Корее. Есть еще два фактора, отмечает британское издание.

Во-первых, власти потратились на антикризисную поддержку граждан за счет казны. И во-вторых, мир переживает zoom-бум: с переходом на дистанционную работу и обучение резко вырос спрос на компьютерную технику. А тут корейский бизнес во главе с Samsung занимает лидирующие позиции. Результат - невиданный с 1986 года скачок экспорта почти на 16% и рост инвестиций корейских компаний, спешащих воспользоваться моментом.