В Европе разыскивают 18 самых опасных педофилов и насильников

Полицейская служба Евросоюза Европол начала в интернете кампанию по розыску 18 самых опасных в Европе преступников, совершивших преступные деяния на сексуальной почве, передает Дойче велле.

В рамках кампании Europe's Most Wanted ("Самые разыскиваемые в Европе") планируется задержать этих беглецов, часть которых уже осуждена заочно, другие - находятся под подозрением, сообщила штаб-квартира ведомства в Гааге.

Преступления на сексуальной почве являются одними из самых тяжких уголовных деяний, подчеркнул Европол, отметив, что в Евросоюзе такие преступления совершаются почти каждые две минуты. В Европоле подчеркнули, что жертвой сексуального насилия может стать каждый, но наиболее часто страдают женщины и дети.

В рамках онлайн-кампании Европол просит население оказать содействие в задержании разыскиваемых лиц.