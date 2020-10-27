Меланья Трамп поддержала супруга: «Дональд — боец»

Первая леди США Меланья Трамп впервые с начала предвыборной кампании своего супруга Дональда Трампа выступила в его поддержку, сказав, что он боец и его нужно оставить в Белом доме еще на четыре года.

"Дональд — боец, он любит эту страну и он сражается за вас каждый день", — сказала супруга президента США на митинге в Пенсильвании, которую цитирует РИА Новости.

Она начала выступление со слов благодарности за поддержку, которую чувствовала во время недавней болезни коронавирусом. "Мы знаем, что Америка преодолеет эту неожиданную проблему", — сказала Трамп.

Меланья, выбравшая для мероприятия зеленый пиджак в стиле милитари, также рассказала, что ее супруг "видит потенциал в каждом, независимо от пола, расы, сексуальной принадлежности... у него потрясающее чувство юмора и Дональд любит помогать людям".