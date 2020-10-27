Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 01:43

О том, кто обеспечивает армянских оккупантов оружием и боеприпасами, знают многие. А вот кто именно помог Армении создать на оккупированной ею азербайджанской земле эшелонированную систему диверсионных бункеров и тоннелей? Сегодня на линии огня в Нагорном Карабахе действуют законы военного времени. В частности, цензура держит под жестким контролем распространение любой информации, связанной с глубиной продвижения войск, тактикой боев в горной местности, эффективностью и радиусом ракетно-артиллерийских обстрелов и т.п. Но в эпоху интернета не так-то просто, отгородив стеной молчания то или иное событие, создать вокруг него информационный вакуум. Тем более, когда речь заходит о полномасштабной войне на Кавказе, к которой приковано пристальное внимание ведущих мировых средств массовой информации.

Что, собственно, и подтверждают появляющиеся время от времени в СМИ публикации, которые дают рядовому читателю возможность самостоятельно отделить зерна реальности от пропагандистских плевел, чтобы разобраться в закономерностях и противоречиях второй Карабахской войны. На днях интернет-сайт близкой к парламентским кругам Ливана газеты «Аль-Шарк» опубликовал очень любопытный материал о разветвленной системе подземных бункеров и тоннелей, которую Армения тайно соорудила на оккупированных азербайджанских территориях и в настоящее активно использует в войне против азербайджанской армии. Ссылаясь на мнение неназванного израильского офицера резервистской службы (в публикации он значится как подполковник S.), автор публикации утверждает, что речь идет о возведенных на глубине до сорока метров бетонных бункерах, в которых размещены армянские подразделения, способные, благодаря запасам продовольствия, топлива и боеприпасов, воевать в автономном режиме. По сути это - многоуровневые комплексы оборонительных и наступательных объектов, в которых бункеры связаны между собой разветвленной сетью подземных тоннелей, обеспечены каналами управления и электронной связи, а также защищены от контратак противника противотанковыми и противопехотными минными полями. Однако самое любопытно заключается в том, что, по словам S., принимавшего непосредственное участие в боевых действиях израильской армии на территории Южного Ливана, инженерно-технические характеристики и особенности армянской системы бункеров и тоннелей практически ничем не отличается от аналогичных оборонительных сооружений, являющихся своего рода «визитной карточкой» шиитской организации «Хизбалла». «Это – их высшее инженерное достижение, этакое «ноу-хау» в фортификации XXI века, - утверждает S. – «Заповедники «Хизбаллы» - так в Израиле мы называем укрепленные районы ливанских шиитов с бункерами и тоннелями, стали одной из главных причин неудач сухопутных подразделений ЦАХАЛа в войне 2006 года. В результате, военспецы и инженеры шейха Насраллы используют сегодня эту «бункерную» технологию далеко не только на израильско-ливанской границе. Точно такие же тоннели прорыты между Ливаном и Сирией (долина Бекаа, районый горного хребта Каламун и Эль-Кусайры), на севере Йемена, в Аль-Худейде, откуда хуситы совершают вооруженные вылазки на территорию Саудовской Аравией, наконец, в самом Бейруте, где «Хизбалла» прорыла и обустроила разветвленную сеть подземных сооружений в непосредственной близости от международного аэропорта имени Харири и под футбольным полем муниципального стадиона…»

«Почему вы уверены, что бункеры в Армении – непременно дело рук «Хизбаллы»? – спрашивает журналист «Аль-Шарк». – Вполне возможно, что в этом деле разбираются мои земляки – ливанские армяне. Насколько мне известно, многие из них до репатриации в Армению, где они селятся в основном в Нагорном Карабахе, имели тесные контакты с шиитами и даже были членами «Хизбаллы»…» (В качестве короткого комментария хочу отметить, что вопрос вполне уместный, учитывая, что в шестимиллионном Ливане сегодня живут порядка ста пятидесяти тысяч армян, а также функционирует армянский университет Хайгазян, около тридцати начальных и средних образовательных национальных школ, три ежедневные газеты, две радиостанции круглосуточного вещания… (А.К.) «Даже если допустить, что в верхушку организации ливанских шиитов входят представители армянской общины, - отвечает подполковник S., - точки размещения и технологию «Заповедников «Хизбаллы» держат за такими замками, что даже члены высшего руководства этой структуры не обладают всей полнотой информации. Короче: в том, что комплексы подземных объектов возведены в Армении по технологии и под техническим контролем ливанцев, у меня нет ни малейших сомнений. Неясно лишь, вышло ли руководство Армении на Хасана Насраллу благодаря личным связям, или контакт был осуществлен при посредничестве Ирана…» Публикация в «Аль-Шарк» очень важна. Главным образом, потому, что проливает свет на ряд принципиальных политических моментов, по которым у лидеров мирового сообщества по сей день нет единого мнения. Прежде всего, становится очевидно, что на протяжение последнего времени, вооружался и готовился к войне не только Азербайджан, поставивший цель вернуть собственные территории, если миротворческие усилия завершатся крахом, но и Армения, которая на словах декларировала готовность решить проблему Нагорного Карабаха за столом переговоров, а на деле строила на суверенных территориях Азербайджана свою, армянскую «линию Мажино». Ясно также, что бесконечная череда мирных инициатив и переговоров с привлечением в качестве авторитетных третейских судей в лице представителей США, России, Франции, Евросоюза, ОБСЕ и т.п., цинично использовалась армянской дипломатией в качестве дымовой завесы, за которой лидеры Республики Армения и самопровозглашенного «Арцаха» всячески тянули время, стремясь зафиксировать пожизненное «статус-кво» и «отжать» таким образом себе суверенную территорию Азербайджанской Республики…