«Не знаю, что и сказать... Был на работе. Услышал звуки. Увидел, что дым распространяется со стороны нашего дома».

Эти слова корреспонденту турецкого телеканала Haber Global сказал отец погибшей в результате ракетного обстрела в понедельник вооруженными силами Армении села Гараюсифли Бардинского района семилетней Айсу Искендеровой - Ровшан.