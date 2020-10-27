Отец погибшей Айсу: «Услышал звуки... увидел, что нет ребенка...» видео
«Не знаю, что и сказать... Был на работе. Услышал звуки. Увидел, что дым распространяется со стороны нашего дома».
Эти слова корреспонденту турецкого телеканала Haber Global сказал отец погибшей в результате ракетного обстрела в понедельник вооруженными силами Армении села Гараюсифли Бардинского района семилетней Айсу Искендеровой - Ровшан.
Мужчина, рассказывая о трагедии, не мог сдержать слез, говорил сбивчиво: «Подойдя к дому, увидел, что ребенка нет... Нет ребенка... Айсу училась во втором классе... Увидел, что ребенок лежит, внутренности вывалились наружу... Собрал их и отнес тело ребенка...»
Отметим, что в понедельник днем вооруженные силы Армении обстреляли территорию Бардинского района Азербайджана из ракетных установок «Смерч». В результате погибли мирные жители, среди них и Айсу, 13 человек, включая детей и женщин, получили ранения.