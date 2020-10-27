Кто не помнит замечательный американский фильм «Хвост крутит собакой» о заокеанских мастерах опасных иллюзий и ложных имиджей, небескорыстно заставлявших соотечественников поверить в несуществующую войну и навязать нации нужные неким силам настроения. Правда, в той ленте фейкоплеты закончили трагически. В нынешней России также немало мастеров обработки общественного мнения на грани абсолютного фола. Но и среди них, пожалуй, выделяется многостаночник и откровенный армянский патриот, если не сказать, шовинист на русских хлебах Арам Габрелянов. Впрочем, элементарный анализ его личности не оставляет сомнений в диагнозе.

Пионер беспардонной желтизны и пошлости. СведЕния журналистики к подглядыванию в неприкрытые замочные скважины, когда текст сводится исключительно к подписям к блеклым фотографиям, отщелкнутым папарацци, отслеживавших жизнь, быт и адюльтеры звезд с риском приобрести простатит в засадах.. Господин Габрелянов – человек, без сомнения, исторический. Правда, в гоголевском смысле. То есть постоянно становящийся героем разного рода историй.

Много говорит он о любви и уважении к русскому народу, в духе которого его якобы воспитала еще бабушка. Но, как неоднократно замечено, его «русскость» зачастую сводится к постоянному употреблению обсессивной лексики, а проще говоря, мату, которым на планерках Габрелянов воспитывает и настраивает на нужный ему лад разные журналистские коллективы, попавшие под его тяжелую пяту. Некоторые арии «армянского гостя» были записаны благодарными сотрудниками и выложены в сеть. Но то, что было бы простительно его отцу-каменщику (не путать с масонами), слабо вяжется с его попытками стать частью российского просвещенного истеблишмента.

И, видимо, неспроста, как вспоминали его сотрудники, при нем всегда находилась охрана, состоящая исключительно из дагестанцев или чеченцев. И охрана для таких персонажей - вещь исключительно полезная. Уж очень часто команды, руководимые Габреляновым, обвинялись в распространении фейков, запуске измышлений, с ним судились, в прямом эфире один из депутатов назвал его «негодяем». А одним из постоянных объектов наездов остаются русские патриотические движения, вызывающие у гуру российских таблоидов такую аллергию, что «прямо кушать не может».

Известен господин Габрелянов и как хозяин своего слова. Когда в соцсети попал кусок из его конфиденциальной переписки, из которой следовал логичный вывод о покупке пентхауса во Франции, раздосадованный Арам Ашотович пообещал подарить такую недвижимость тому, кто ее обнаружит. И надо же было такому случиться, что его французскую квартирку (правда, скромнее, за пару миллионов евро) обнаружил неугомонный Алексей Навальный. И что же, Навальный получил ценный подарок? Ага. Как же. Пойманный на слове, Габрелянов разразился в его адрес площадной бранью, обозвав «шнурком». Видимо, столь острая реакция была порождена не только обидой на то, что ради красного словца попал впросак. Но и ощущением, что они с Навальным два сапога - пара. И более того, на поле разного рода фейковых разоблачений Алексей стал вовсю теснить империю Арама.

Ну ладно, не получилось с русским патриотизмом и привязанностью к российским осинкам, тянет Габрелянова в Париж, к своей диаспоре. Может, он искренний патриот Армении? На словах, безусловно. Особенно он возбудился после начала войны за воссоединение Азербайджана с Нагорным Карабахом. Тут уж Остапа российской журналистики понесло: «Армяне непобедимы. Дед, отец и внук на земле Арцаха». «Бьются как спартанцы». «Мне плевать на то, что пишут турки и их прихлебатели в России». Так, между делом, плевок в сторону страны, когда-то приютившей его семью. Арам Ашотович берет на себя смелость просто цензурировать своих российских коллег, обещая плевать на тех, кто высказывает не лояльную армянской диаспоре точку зрения. Впрочем, он может и матом, как мы уже убедились. Какая уж тут свобода слова.

«Не хочу ни одного упрека в адрес наших великих воинов». Не будем анализировать, насколько хвалебные завывания соответствуют реальному ходу боевых действий. Не в этом наша цель. Хочется понять, насколько Габрелянов в таких своих посылах искренен. Ну, ладно. Еще его дед предпочел покинуть родную Армению и обосноваться сначала в Дагестане, откуда его внук предпочел перебраться на Волгу, а затем и в Москву. К слову, и фамилия его предков -Тер-Габрилян - как-то сама собой, на всякий случай, вдруг славянизировалась, превратившись в Габрелянова. Ну, такое случается, был Каспарян - стал Каспаровым. Дело житейское.

Как говорится у великого Шекспира, - что в имени? Тем более, что наш герой ссылается на неких своих четырнадцать героических родственников, держащих сейчас остатки фронта в Карабахе. Вот уж поистине шекспировский пафос. Может, там проливают кровь его сыновья, коих у него двое? Да вот незадача. Старший уже несколько лет как обосновался в Соединенных Штатах. И, видимо, из океанского далека посылает на родину, где он никогда не жил, флюиды сочувствия. Не исключено, что и младший предпочтет осваивать квартирку во Франции, которая никогда не достанется дерзкому Навальному.

Но это не мешает нашему историческому персонажу не просто поучать русских людей на примере «великих армян», но, например, жестко критиковать российских же армян за недостаточную патриотическую истерию. Досталось, например, даже уважаемому в интеллигентных кругах, куда нет доступа самому Габрелянову, Карену Шахназарову, который посмел высказать несколько нейтральных слов в адрес конструктивной инициативы по Карабаху президента Ильхама Алиева.