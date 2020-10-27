Россия досталась такому, как Арам Габрелянов слово публицисту
Кто не помнит замечательный американский фильм «Хвост крутит собакой» о заокеанских мастерах опасных иллюзий и ложных имиджей, небескорыстно заставлявших соотечественников поверить в несуществующую войну и навязать нации нужные неким силам настроения. Правда, в той ленте фейкоплеты закончили трагически. В нынешней России также немало мастеров обработки общественного мнения на грани абсолютного фола. Но и среди них, пожалуй, выделяется многостаночник и откровенный армянский патриот, если не сказать, шовинист на русских хлебах Арам Габрелянов. Впрочем, элементарный анализ его личности не оставляет сомнений в диагнозе.
Пионер беспардонной желтизны и пошлости. СведЕния журналистики к подглядыванию в неприкрытые замочные скважины, когда текст сводится исключительно к подписям к блеклым фотографиям, отщелкнутым папарацци, отслеживавших жизнь, быт и адюльтеры звезд с риском приобрести простатит в засадах.. Господин Габрелянов – человек, без сомнения, исторический. Правда, в гоголевском смысле. То есть постоянно становящийся героем разного рода историй.
Много говорит он о любви и уважении к русскому народу, в духе которого его якобы воспитала еще бабушка. Но, как неоднократно замечено, его «русскость» зачастую сводится к постоянному употреблению обсессивной лексики, а проще говоря, мату, которым на планерках Габрелянов воспитывает и настраивает на нужный ему лад разные журналистские коллективы, попавшие под его тяжелую пяту. Некоторые арии «армянского гостя» были записаны благодарными сотрудниками и выложены в сеть. Но то, что было бы простительно его отцу-каменщику (не путать с масонами), слабо вяжется с его попытками стать частью российского просвещенного истеблишмента.
И, видимо, неспроста, как вспоминали его сотрудники, при нем всегда находилась охрана, состоящая исключительно из дагестанцев или чеченцев. И охрана для таких персонажей - вещь исключительно полезная. Уж очень часто команды, руководимые Габреляновым, обвинялись в распространении фейков, запуске измышлений, с ним судились, в прямом эфире один из депутатов назвал его «негодяем». А одним из постоянных объектов наездов остаются русские патриотические движения, вызывающие у гуру российских таблоидов такую аллергию, что «прямо кушать не может».
Известен господин Габрелянов и как хозяин своего слова. Когда в соцсети попал кусок из его конфиденциальной переписки, из которой следовал логичный вывод о покупке пентхауса во Франции, раздосадованный Арам Ашотович пообещал подарить такую недвижимость тому, кто ее обнаружит. И надо же было такому случиться, что его французскую квартирку (правда, скромнее, за пару миллионов евро) обнаружил неугомонный Алексей Навальный. И что же, Навальный получил ценный подарок? Ага. Как же. Пойманный на слове, Габрелянов разразился в его адрес площадной бранью, обозвав «шнурком». Видимо, столь острая реакция была порождена не только обидой на то, что ради красного словца попал впросак. Но и ощущением, что они с Навальным два сапога - пара. И более того, на поле разного рода фейковых разоблачений Алексей стал вовсю теснить империю Арама.
Ну ладно, не получилось с русским патриотизмом и привязанностью к российским осинкам, тянет Габрелянова в Париж, к своей диаспоре. Может, он искренний патриот Армении? На словах, безусловно. Особенно он возбудился после начала войны за воссоединение Азербайджана с Нагорным Карабахом. Тут уж Остапа российской журналистики понесло: «Армяне непобедимы. Дед, отец и внук на земле Арцаха». «Бьются как спартанцы». «Мне плевать на то, что пишут турки и их прихлебатели в России». Так, между делом, плевок в сторону страны, когда-то приютившей его семью. Арам Ашотович берет на себя смелость просто цензурировать своих российских коллег, обещая плевать на тех, кто высказывает не лояльную армянской диаспоре точку зрения. Впрочем, он может и матом, как мы уже убедились. Какая уж тут свобода слова.
«Не хочу ни одного упрека в адрес наших великих воинов». Не будем анализировать, насколько хвалебные завывания соответствуют реальному ходу боевых действий. Не в этом наша цель. Хочется понять, насколько Габрелянов в таких своих посылах искренен. Ну, ладно. Еще его дед предпочел покинуть родную Армению и обосноваться сначала в Дагестане, откуда его внук предпочел перебраться на Волгу, а затем и в Москву. К слову, и фамилия его предков -Тер-Габрилян - как-то сама собой, на всякий случай, вдруг славянизировалась, превратившись в Габрелянова. Ну, такое случается, был Каспарян - стал Каспаровым. Дело житейское.
Как говорится у великого Шекспира, - что в имени? Тем более, что наш герой ссылается на неких своих четырнадцать героических родственников, держащих сейчас остатки фронта в Карабахе. Вот уж поистине шекспировский пафос. Может, там проливают кровь его сыновья, коих у него двое? Да вот незадача. Старший уже несколько лет как обосновался в Соединенных Штатах. И, видимо, из океанского далека посылает на родину, где он никогда не жил, флюиды сочувствия. Не исключено, что и младший предпочтет осваивать квартирку во Франции, которая никогда не достанется дерзкому Навальному.
Но это не мешает нашему историческому персонажу не просто поучать русских людей на примере «великих армян», но, например, жестко критиковать российских же армян за недостаточную патриотическую истерию. Досталось, например, даже уважаемому в интеллигентных кругах, куда нет доступа самому Габрелянову, Карену Шахназарову, который посмел высказать несколько нейтральных слов в адрес конструктивной инициативы по Карабаху президента Ильхама Алиева.
Разошедшийся Габрелянов сходу сравнил его с поощрявшими геноцид и ломавших волю народа. И вряд ли выглядит простым совпадением запущенная почти сразу же в информационное пространство некая информация о том, что отец известного режиссера, Георгий Шахназаров, еще в ранге помощника Михаила Горбачева, своей пассивностью, дескать, осторожностью, нежеланием засветиться в амплуа «пламенного армянского патриота», способствовал возникновению карабахского узла. Тут уж сразу и по отцу, и по сыну.
Впрочем, опытный манипулятор, Габрелянов не всегда действует открыто. У него под рукой масса исполнителей. Вот корреспондент его же портала WarGonzo Семен Пегов резервирует их позицию с Арамом без экивоков: «Как русский человек, считаю, что Россия обязана поддержать Арцах». И еще: «Сто процентов – это война России». Вот так и никак иначе. Как написал в комментариях в соцсетях один земляк Габрелянова, мол, Россия могла бы послать сто тысяч своих солдат для поддержки Армении, и «даже если они все погибнут, то для страны с населением в сто сорок миллионов – это не потеря. А вот армян мало». Такой вот получается, доведенный до карикатурного национальный эгоизм, помноженный на уверенность, что Армении Россия чего-то там должна.
Комментарии излишни. А Семену Пегову было бы честнее обратиться напрямую к матерям российских солдат, которых он призывает на чужую кровавую разборку, с отеческим напутствием не проливать слез по случаю возможных похоронок, ведь их сыновья могли бы погибнуть за интересы «непобедимых армян». Думается, Габрелянов оплатит рассылку и такого обращения.
Самое смешное, что под шумиху о «непобедимых армянских спартанцах» сверхзадача Габрелянова и иже с ним (молва приписывает к проармянскому лобби помимо странных политологов с ломовым акцентом и ряда видных журналистов с характерными фамилиями, например, известного думца Константина Затулина и публициста Виталия Третьякова) не просто втянуть Россию в войну, но втянуть так, как если бы это был ее субъективный порыв. Без официального слезного обращения нынешнего откровенно русофобского Еревана, который остается на прямом контакте с Вашингтоном, а Россию пытается спровоцировать вбросами о толпах наемников из Сирии, которые вот-вот перейдут российскую границу.
Тактика кампании, которую Габрелянов направляет через свои медиа, проста как апельсин: воспользоваться ресурсами России, пожертвовать жизнью ее военнослужащих, которых на митингах в Ереване еще недавно называли «оккупантами». А потом без элементарного чувства благодарности объяснить российское вмешательство, например, «застарелым имперским синдромом», сделав заодно книксет –Кууу!- в адрес Вашингтона.
Обидно и за часть русской культуры, которая, без сомнения, представлена и классическими московскими медиа типа «Известий», которые теряют таким образом свою репутацию объективного и качественного СМИ. Когда стараниями, как утверждают, ныне отставленного Владислава Суркова Габрелянов возглавил совет директоров АО «Редакция газеты «Известия», то коллектив почти сразу потерял свое историческое здание, в котором работал еще в 20-х годов прошлого века. Да и сам сложившийся коллектив был фактически уничтожен. А вот теперь авторитетная некогда газета стараниями клана Габрелянова превращается в инструмент чуждой России политики.
Впрочем, как тут не вспомнить Николая Бердяева, писавшего, что неизбежно национализм порождает шовинизм и ксенофобию. Лучше и не сказать!..