ВОЗ об антирекорде заражений коронавирусом в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный рост заражений коронавирусом. Об этом сообщается на сайте организации.
По ее данным, за прошедшие семь дней число инфицированных по всему миру увеличилось на 2,8 миллиона человек, что стало самым высоким показателем за все время пандемии. При этом количество случаев с летальным исходом увеличилось почти на 40 тысяч, что на несколько тысяч больше, чем неделей ранее.
Согласно информации организации, особенно быстро заболеваемость растет сейчас в европейском регионе - более 1,33 миллиона новых случаев за неделю. В Северной и Южной Америке за 7 дней заразились более 884 тысяч человек, а в Юго-Восточной Азии — более 445 тысяч.