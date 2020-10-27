ВОЗ об антирекорде заражений коронавирусом в мире

По ее данным, за прошедшие семь дней число инфицированных по всему миру увеличилось на 2,8 миллиона человек, что стало самым высоким показателем за все время пандемии. При этом количество случаев с летальным исходом увеличилось почти на 40 тысяч, что на несколько тысяч больше, чем неделей ранее.

Согласно информации организации, особенно быстро заболеваемость растет сейчас в европейском регионе - более 1,33 миллиона новых случаев за неделю. В Северной и Южной Америке за 7 дней заразились более 884 тысяч человек, а в Юго-Восточной Азии — более 445 тысяч.