В Чехии "Хезболлах" признали террористической организацией

В документе отмечается, что ее разделение на политическое и военное крыло противоречит характеру этой группировки, представляющей угрозу для безопасности демократических государств, передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.

Нижняя палата обязала правительство Чехии добиваться признания "Хезболлах" террористической организацией на уровне Евросоюза. Сообщество пока придерживается концепции существования в ней политического и военного крыльев. ЕС семь лет назад внес в список террористических организацией только военное крыло "Хезболлах".

"Хезболлах" (без разделения на политическое и военное крылья) признали террористической организацией, в частности, США, Канада, Германия, Австрия, Великобритания, Нидерланды, Аргентина, Парагвай и Колумбия.