На протяжении 30 лет Республика Армения безуспешно требует признания независимости самопровозглашенной «НКР» - «Нагорно- Карабах ской республики», апеллируя к международной общественности и ко всем странам мира. Собственно, с требования присоединения Нагорного Карабах а к Армении, а затем и признания независимости в последние годы СССР и начался армяно-азербайджанский нагорно- карабах ский конфликт: НКАО - Нагорно- Карабах ская автономная область Азербайджанской СССР вознамерилась стать самостоятельной административной единицей страны.

Последовали митинги, вооруженные протесты, а затем изгнание азербайджанского населения области и наконец война, завершившаяся в 90-е годы неудачей для Азербайджана, 20 процентов территории которого, в том числе Нагорный Карабах, оказались оккупированными Арменией.

Казалось бы, столь долгое время взывая к правительствам всех подряд государств мира, Армения должна была в первую очередь сама признать «НКР», где на протяжении десятилетий теперь проживали только армяне. Однако этот вопрос ни разу не выносился даже на рассмотрение армянского парламента.

На самом деле перечень мотивов, почему в законодательном органе страны так и не было поставлено на голосование признание статуса «независимости НКР» весьма невелик. И один из главных аспектов - необходимость переговоров с Азербайджаном.

Помимо этого, в соответствии с международными законами, статус тянет за собой немалый пакет документов: от соглашений по безопасности и экономике, до возможности интеграции. Весь этот массив документов требует стыковки - то есть внесения изменений в базовое армянское законодательство (включая кодексы), где нужно прописать юридические реалии и особенности такого взаимодействия. Процесс трудоемкий, на это требуется время. Но ради принципа можно было и все организовать достаточно быстро.