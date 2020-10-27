Ереван знает, что Баку знает, что Ереван знает тезисы на фоне войны
На протяжении 30 лет Республика Армения безуспешно требует признания независимости самопровозглашенной «НКР» - «Нагорно-Карабахской республики», апеллируя к международной общественности и ко всем странам мира. Собственно, с требования присоединения Нагорного Карабаха к Армении, а затем и признания независимости в последние годы СССР и начался армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт: НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область Азербайджанской СССР вознамерилась стать самостоятельной административной единицей страны.
Последовали митинги, вооруженные протесты, а затем изгнание азербайджанского населения области и наконец война, завершившаяся в 90-е годы неудачей для Азербайджана, 20 процентов территории которого, в том числе Нагорный Карабах, оказались оккупированными Арменией.
Казалось бы, столь долгое время взывая к правительствам всех подряд государств мира, Армения должна была в первую очередь сама признать «НКР», где на протяжении десятилетий теперь проживали только армяне. Однако этот вопрос ни разу не выносился даже на рассмотрение армянского парламента.
На самом деле перечень мотивов, почему в законодательном органе страны так и не было поставлено на голосование признание статуса «независимости НКР» весьма невелик. И один из главных аспектов - необходимость переговоров с Азербайджаном.
Помимо этого, в соответствии с международными законами, статус тянет за собой немалый пакет документов: от соглашений по безопасности и экономике, до возможности интеграции. Весь этот массив документов требует стыковки - то есть внесения изменений в базовое армянское законодательство (включая кодексы), где нужно прописать юридические реалии и особенности такого взаимодействия. Процесс трудоемкий, на это требуется время. Но ради принципа можно было и все организовать достаточно быстро.
Однако дело в другом.
Правительство и парламент, который внесет такие изменения по пакету «статуса НКР» больше не сможет вести переговоры с Баку. У них больше не будет на то юридических оснований.
Но главное – эти госорганы не смогут обсуждать открытые границы и подготовку к взаимному дипломатическому признанию: от уровня МИД до коммерческой деятельности. А решение карабахского вопроса как раз и предполагает такой промежуточный финал.
Получается, что, допустим, признав НКР в 2020 году, Армении придется отзывать это признание уже в 2021-м. И даже неясно, как это сделать чисто процедурно.
Поэтому, признав Карабах «Арцахом» армянские власти не столько блокируют переговоры по урегулированию (они просто обнуляются), но и не имея теперь возможности начать переговоры о снятии экономического эмбарго, усугубят свою двойную изоляцию.
Напомним, что кроме блокады со стороны Азербайджана и Турции, армянское руководство со своей стороны заблокировало с 1 января 2021 года поток турецких товаров из Грузии (прямые контракты и реэкспорт почти на $260 млн). При этом в каждом интервью мировым СМИ Ильхам Алиев напоминает, что путь к открытию границ, гуманитарному, социально-экономическому восстановлению региона и общей нормализации – будет открыт. Естественно, после деоккупации азербайджанских территорий.
Таким образом, изначально, с первого дня конфликта Армения не рассматривала вопрос признания сепаратистского Карабаха. Правительство Пашиняна спекулировало вопросом признания исключительно в политических целях, рассчитывая оказать по законам военного времени морально-психологическое воздействие на противника. Хотя, в Армении прекрасно осознавали, что это решение, в первую очередь, обращено против интересов самого официального Еревана. Вот почему вопрос признания сошел с повестки дня в кульминационный момент карабахской войны. В Ереване поняли, что в Баку осознают – никакого признания не будет…