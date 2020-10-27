Тертер и его села снова под обстрелом армян
28 октября около 07.30 армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского района, сообщает Минобороны.
28 октября около 07.30 армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского района, сообщает Минобороны.
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