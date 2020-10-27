Армения обстреливает территории Товуза, Кедабека, Дашкесана и Агджабеди

28 октября ночью и утром в разное время армянские вооруженные силы подвергли обстрелу из стрелкового оружия наши населенные пункты и позиции подразделений Азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Так, с территории Бердского, Чамбаракского, Варденисского и Горисского районов Армении противник подверг обстрелу территории Товузского, Кедабекского, Дашкесанского и Губадлинского районов Азербайджана.

С 07.35 до 09.00 утра противник также обстреливал территорию Агджабединского района.