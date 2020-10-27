Минобороны показало военную технику, брошенную армянами в Губадлы видео
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры военной техники и боеприпасов, оставленных противником при бегстве в ходе боев на Губадлинском направлении.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры военной техники и боеприпасов, оставленных противником при бегстве в ходе боев на Губадлинском направлении.
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