Минобороны Азербайджана: наш беспилотник не был сбит

Распространенная Арменией информация о якобы сбитом на передовой беспилотном летательном аппарате ВС Азербайджана не соответствует действительности.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

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