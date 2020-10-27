Минобороны Азербайджана: наш беспилотник не был сбит
Распространенная Арменией информация о якобы сбитом на передовой беспилотном летательном аппарате ВС Азербайджана не соответствует действительности.
Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Распространенная Арменией информация о якобы сбитом на передовой беспилотном летательном аппарате ВС Азербайджана не соответствует действительности.
Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
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