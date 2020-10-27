Коронавирус в Грузии и Армении: заболеваемость неумолимо растет

В Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 1 731 (накануне 1 824). Скончались 15 пациентов. По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 33 858 случаев заражения.

За последние 24 часа вылечились 2 197 человек, с начала пандемии - 14 829 пациентов. Скончались 253.

В Армении же число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 82 651, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. За сутки выявлен 2 241 новый случай заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1243 человека (плюс 21 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 352 (плюс 5 за минувшие сутки). Вылечились от инфекции 52 508 человек.