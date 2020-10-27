Практически после каждого освобожденного Азербайджанской армией района, вооруженные силы Армении подвергают ракетному обстрелу города Азербайджана. Только в результате ракетных обстрелов Гянджи погибли 26 и были ранены 118 мирных граждан.

Армянская военщина, терпящая в Карабах е одно сокрушительное поражение за другим, продолжает брать на прицел мирное население Азербайджана.

Накануне вооруженные силы Армении выпустили ракету «Смерч» по городу Барда, в результате чего погибли четыре мирных жителя, включая ребенка, еще 13 человек были ранены.

В одном из своих выступлений Верховный главнокомандующий, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджанская армия будет на поле боя мстить за обстрел мирного населения.

«Обстрел мирного населения, к тому же оперативными ракетными комплексами, является военным преступлением, и они должны и будут нести ответственность за это преступление. Мы отвечаем им на поле боя, мы мстим и отомстим за этих невинных людей на поле боя. Мы никогда не вели борьбу, не воевали и не будем воевать против гражданского населения. Мы не армяне», - сказал президент.

Как стало известно haqqin.az, Азербайджанская армия уже провела акцию возмездия за убийство мирных жителей в Барде. Представляем читателям видеокадры ударов Азербайджанской армии по армянским военнослужащим, военной технике и инфраструктуре противника.