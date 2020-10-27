Хулуси Акар: До конца будем рядом с Азербайджаном

Мы до конца будем рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе, заявил в своем обращении по случаю отмечаемого в Турции 29 октября Дня Республики министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

«В это чувствительное время, когда обостряются региональные и глобальные конфликты, мы рядом со всеми нашими друзьями и братьями в их справедливой борьбе, в том числе с нашими кипрскими и азербайджанскими братьями и сестрами», - отмечается в обращении турецкого министра.