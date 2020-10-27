Иран еще раз уточняет: "Целостность Азербайджана для нас неоспоримый вопрос"

"Аббас Аракчи прибыл в Баку для продвижения инициативы Ирана по урегулированию нагорно- карабах ского конфликта и продолжающихся столкновений между Азербайджаном и Арменией для достижения прочного мира между двумя странами и в регионе в целом", - отмечается в сообщении.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во вторник прибыл в Баку, сообщает Информационное агентство Ирана (IRNA).

Как отмечает IRNA, Аракчи планирует встретиться с рядом официальных лиц Азербайджана для обсуждения плана мирного урегулирования конфликта. В частности, запланированы встречи с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, помощником президента Хикметом Гаджиевым и другими официальными лицами.

"Реализация этого плана в несколько этапов может привести ситуацию к прочному миру, положить конец существующим конфликтам и, конечно же, оккупации территорий Азербайджана. Защита прав нацменьшинств и гуманитарных прав является еще одной основой инициативы Ирана по прекращению нагорно-карабахского конфликта. Ключевой темой инициативы является прекращение конфликта и начало диалога с помощью влиятельных стран для обеспечения мира", - подчеркнул Аракчи.

При этом замглавы подчеркнул, что территориальная целостность Азербайджана и других стран, а также неизменность границ являются неоспоримым вопросом.

Также Аракчи отметил, что Иран и Азербайджан являются дружественными странами, добавив, что Тегеран поддерживает усилия Баку по освобождению своих оккупированных земель и городов.