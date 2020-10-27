Николку с царства! Даешь хунту Армении! теперь армянам нужен Пиночетян
Первый премьер независимой Армении, бывший министр обороны Вазген Манукян призвал правительство страны уйти в отставку и передать всю власть военным в связи с ситуацией, сложившейся в зоне карабахского конфликта.
Вазген Манукян в армянском истеблишменте фигура знаковая. Еще в пору первой карабахской войны тогдашний министр обороны В.Манукян организовал первые митинги против Левона Тер-Петросяна, требуя смещение неумелого президента. 36-летний лидер армянских нацдеков стал главным возмутителем армянского спокойствия, умиротворенного победами советской армии на полях карабахского фронта. Манукяна убрали аккурат накануне победоносного наступления азербайджанской армии летом 1992 года.
Надежды избежать военного поражения вспыхнули у армянских властей с новой силой и на сей раз. Ставка делается на то, что бои перешли на местность со сложным рельефом - горы, леса и ущелья.
Вновь оживились разговоры о военной помощи со стороны России, которые подогревают далекие от темы эксперты, да и в «диванных войсках Армении» пополнение: интернет-специалисты, предрекающие, что азербайджанская армия потерпит поражение на гористом ТВД, плодятся со скоростью кроликов.
В Ереване же, самовозбудившись от собственных прогнозов, готовят изменения внутри правящей клики. Нужен диктатор, армянский Пиночет, который приведет страну к победе – считают в Ереване. И, соответственно, уже начался «парад мод», то есть соревнование местных политиков в том, кому френч диктатора окажется более подходящим.
«Для решения общенациональной задачи нужно исключительное единение нации и общества. В условиях военного времени должна действовать логика беспрекословного выполнения приказов. Те, кто их не выполняет, должны быть наказаны по всей строгости закона, а главное, должны быть обречены на общественное порицание», - заявил вчера Никол Пашинян, недвусмысленно намекнув, что самозванцам тут не место, Пиночетом будет он.
С чем, естественно, категорически не согласны в окружении нынешнего министра обороны Давида Тонояна. Не без основания считая, что как дежурный клоун и вялая тряпочка прозападных реформ Никол Пашинян висеть может - но в условиях военного времени в качестве национального лидера категорически непригоден.
Аргумент, которым они при этом размахивают – увесистее дубины. В общественное поле Армении вброшен тезис о том, что, пока у власти Пашинян, – Владимир Путин для помощи Армении палец о палец не ударит, причем приводится целый список грехов «Никола-соросенка» перед Кремлем, каждый из которых в глазах российского истеблишмента, пропитанного идеологией «осажденной внешними врагами крепости» и нервно реагирующего на оранжевый цвет, – вполне тянет на расстрельную статью за измену.
Мечтательность армянской правящей клики давно известна, но каждый раз она наступает на одни и те же грабли – хобби у нее такое. Выступление России на стороне Армении – вопрос не личного отношения российского лидера к Пашиняну, а военно-политический ход, для которого должны существовать серьезные объективные предпосылки.
Для погружения в армянское болото их у Москвы сейчас нет. Позиция Кремля вполне определенная – собственно армянские границы должны остаться в неприкосновенности, но в Нагорном Карабахе Ереван и Баку должны решать вопросы самостоятельно. Без лишней крови, желательно, – но это уж как получится.
Пашинян у власти – это проблема не Кремля, а армянской политической микробиологии. Для Москвы выбор между соросенком и каким-нибудь местным Пиночетяном – это принцип «оба хуже». Для Баку и Еревана в нагорно-карабахском конфликте красные флажки уже расставлены. Но если Президент-Освободитель их учитывает – то армянская сторона поступает с точностью до наоборот.
Непрерывно самовозбуждаясь влажными мечтами и опьянев от безнаказанности, она с равным энтузиазмом плюет что в сторону Москвы, что в сторону Вашингтона. До этого оплевав Париж, где, поняв с кем в действительности имеют дело, серьезно поумерили свою ереванофилию.
Армяне вообразили себя страной, которой все дозволено. Имея военный и экономический потенциал размером с воробьиные крылышки, живя на вечных подачках у внешних доноров – они возомнили, что могут чирикать и гадить везде, где хочется. Поэтому для внешних игроков Нагорный Карабах – это еще и возможность преподать Еревану урок хороших манер в серьезном обществе. Чем они и намерены заняться.
Ну а кто станет местным Пиночетом – никому в мире не интересно. Совсем.