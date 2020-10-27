Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 13:14

Первый премьер независимой Армении, бывший министр обороны Вазген Манукян призвал правительство страны уйти в отставку и передать всю власть военным в связи с ситуацией, сложившейся в зоне карабахского конфликта. Вазген Манукян в армянском истеблишменте фигура знаковая. Еще в пору первой карабахской войны тогдашний министр обороны В.Манукян организовал первые митинги против Левона Тер-Петросяна, требуя смещение неумелого президента. 36-летний лидер армянских нацдеков стал главным возмутителем армянского спокойствия, умиротворенного победами советской армии на полях карабахского фронта. Манукяна убрали аккурат накануне победоносного наступления азербайджанской армии летом 1992 года. Надежды избежать военного поражения вспыхнули у армянских властей с новой силой и на сей раз. Ставка делается на то, что бои перешли на местность со сложным рельефом - горы, леса и ущелья.

Вновь оживились разговоры о военной помощи со стороны России, которые подогревают далекие от темы эксперты, да и в «диванных войсках Армении» пополнение: интернет-специалисты, предрекающие, что азербайджанская армия потерпит поражение на гористом ТВД, плодятся со скоростью кроликов. В Ереване же, самовозбудившись от собственных прогнозов, готовят изменения внутри правящей клики. Нужен диктатор, армянский Пиночет, который приведет страну к победе – считают в Ереване. И, соответственно, уже начался «парад мод», то есть соревнование местных политиков в том, кому френч диктатора окажется более подходящим. «Для решения общенациональной задачи нужно исключительное единение нации и общества. В условиях военного времени должна действовать логика беспрекословного выполнения приказов. Те, кто их не выполняет, должны быть наказаны по всей строгости закона, а главное, должны быть обречены на общественное порицание», - заявил вчера Никол Пашинян, недвусмысленно намекнув, что самозванцам тут не место, Пиночетом будет он. С чем, естественно, категорически не согласны в окружении нынешнего министра обороны Давида Тонояна. Не без основания считая, что как дежурный клоун и вялая тряпочка прозападных реформ Никол Пашинян висеть может - но в условиях военного времени в качестве национального лидера категорически непригоден.