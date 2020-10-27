Эрдоган: Прежней Турции уже нет

«Точно так же, как в период национально-освободительной борьбы воля турецкого народа разрушила планы интервентов, не допустив оккупации страны, так и сегодня Турция с уверенностью движется по собственному пути развития». Как сообщает Anadolu, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеобращении к народу, приуроченному к 97-й годовщине Дня Республики, отмечаемому 29 октября.

Эрдоган подчеркнул, что залогом успехов Турции были и остаются единство и сплоченность нации.

«Определенные круги обеспокоены независимой политикой Анкары, однако их позиция и действия уже не имеют никакого значения для нашей страны. Былой Турции, чей курс можно было менять даже путем небольшого давления, уже нет. Чем успешнее шаги Турции, тем сильнее, шире фронт давления на нашу страну», - сказал турецкий лидер.

По словам главы турецкого государства, современная Турция не оглядывается на позицию разных кругов и уверенно движется к намеченным целям: «Мы действуем по собственному плану. За последние 20 лет мы стали еще сильней. В 2023 году, когда мы достигнем поставленных целей, в истории региона и мира откроется новая страница».