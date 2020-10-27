Депутат Виталий Орлов: “О каком перемирии с Арменией может идти речь?!”

Депутат Сейма Латвии Виталий Орлов в беседе с haqqin.az подверг резкой критике оккупационную и интервенционистскую политику Армении. По словам латвийского депутата, в минувшем году он посетил Азербайджан и стал непосредственным свидетелем бурного развития страны. Особенностями Азербайджана являются мультикультурализм, толерантность и гостеприимство, считает он.

- Мне было очень неспокойно, - подчеркивает депутат, - когда некоторые коллеги говорили о перемирии, о том, что Армения предлагает сложить оружие. Но когда заключили перемирие 10 октября, в Москве, с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России, в ту же ночь Армения выстрелила по азербайджанскому городу Гянджа баллистической ракетой. Ереван нанес удар по мирному жилому кварталу. Как такое было возможно после заключения перемирия? Погибли десятки людей, несколько детей...

Эти действия наглядно демонстрируют истинные намерения Армении: о каком перемирии может идти речь, как после этого можно договориться?!..

Мое мнение таково: международные организации должны быть более ответственны за любой конфликт в любой точке мира. Сегодня всем ясно, что ведущие политики мировых держав должны были активнее решать подобные конфликты, применяя санкции и другие различные механизмы воздействия, вплоть до заморозки счетов, если не соблюдается международное право, четыре резолюции ООН, где признается территориальная целостность Азербайджана.