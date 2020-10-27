Террористический удар по Барде. Армения обстреливает людей реактивными ракетами 14 убитых, 40 раненых, обновляется 14:42, прямая трансляция, новое видео
В результате ракетного удара по Барде погибли 14 мирных граждан, еще 40 ранены, сообщили haqqin.az правительственные источники.
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Помощник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев проводит брифинг, посвященный террористическому удару по Барде. Хикмет Гаджиев заявил, что Армения обстреляла мирных жителей Барды ракетами СМЕРЧ (РСЗО).
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По предварительным данным, по мирным жителям Барды выпущено около 10 ракет. В городе много разрушений, есть погибшие и раненые. Удары нанесены по центру города в самые густонаселенные районы.
Вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, подвергли ракетному обстрелу город Барда из РСЗО «Смерч», говорится в сообщении Минобороны.
«Есть погибшие и раненые, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре», - говорится в сообщении.
По некоторым данным по городу было выпущено не менее десяти ракет.
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По информации агентства Report, в результате обстрела погибли как минимум пять мирных жителей.
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ВС Армении снова обстреляли ракетами Барду, сообщает Report.
Информации о жертвах и разрушениях пока нет.