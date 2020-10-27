В результате ракетного удара по Барде погибли 14 мирных граждан, еще 40 ранены, сообщили haqqin.az правительственные источники.

* * *

Помощник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев проводит брифинг, посвященный террористическому удару по Барде. Хикмет Гаджиев заявил, что Армения обстреляла мирных жителей Барды ракетами СМЕРЧ (РСЗО).

* * *

По предварительным данным, по мирным жителям Барды выпущено около 10 ракет. В городе много разрушений, есть погибшие и раненые. Удары нанесены по центру города в самые густонаселенные районы.